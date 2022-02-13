У ближайшего звездного соседа обнаружили новую планету

Мир-кандидат, известный как Проксима d, по оценкам, всего на 25% массивнее Земли, что делает его одной из самых легких известных экзопланет, если это подтвердится.

Проксима d, совершает один оборот вокруг Проксимы Центавра каждые пять земных дней, что позволяет предположить, что Проксима d слишком горячая, чтобы на ее поверхности могла существовать земная жизнь, если планета действительно существует.

Команда обнаружила Проксиму d с помощью ESPRESSO ("Эшеллевский спектрограф для скалистых экзопланет и стабильных спектроскопических наблюдений"), инструмента, установленного на Очень Большом Телескопе в Чили.

ESPRESSO обнаружил первые намеки на возможный третий мир в системе Проксимы Центавра в 2020 году, одновременно проводя наблюдения, которые подтвердили существование Проксимы b. Затем Фариа и его команда провели последующие измерения, которые позволили предположить, что новый сигнал генерируется планетой, а не другими факторами, такими как переменная звездная активность.