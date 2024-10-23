У Boeing с космосом в этом году не задалось: спутник Intelsat 33e распался

Космические силы США подтвердили распад спутника, сообщив, что отслеживают около 20 фрагментов обломков, хотя другие источники, такие как ExoAnalytic Solutions, утверждают, что зафиксировано 57 фрагментов. Несмотря на отсутствие непосредственных угроз от обломков, продолжается наблюдение.

Этот инцидент добавляется к списку проблем Boeing в космической сфере, включая потерю спутника Intelsat 29e в 2019 году и неудачные миссии Starliner, который не смог вернуть людей с МКС.