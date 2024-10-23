У Boeing с космосом в этом году не задалось: спутник Intelsat 33e распался

Опубликовано 23 октября 2024, 18:451 мин.
У Boeing с космосом в этом году не задалось: спутник Intelsat 33e распалсяПрямо на орбите
Произошел распад спутника связи Intelsat 33e, изготовленного компанией Boeing, что стало очередным ударом по репутации аэрокосмической корпорации. Спутник, запущенный в 2016 году для предоставления связи в Европе, Азии и Африке, столкнулся с «аномалией». В настоящее время Intelsat сотрудничает с Boeing и государственными агентствами для анализа причин инцидента.
Космические силы США подтвердили распад спутника, сообщив, что отслеживают около 20 фрагментов обломков, хотя другие источники, такие как ExoAnalytic Solutions, утверждают, что зафиксировано 57 фрагментов. Несмотря на отсутствие непосредственных угроз от обломков, продолжается наблюдение.
Этот инцидент добавляется к списку проблем Boeing в космической сфере, включая потерю спутника Intelsat 29e в 2019 году и неудачные миссии Starliner, который не смог вернуть людей с МКС.