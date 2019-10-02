У человеческих эмбрионов нашли мышцы предков-рептилий

Трёхмерную модель эмбриона создали исследователи из Франции в 2017 году. Они делали её, ориентируясь на настоящие зародыши. Их данным воспользовались учёные из Медицинского колледжа университета Ховарда, чтобы составить более подробное описание развития конечностей у человека. Оказалось, что у эмбрионов в руках и в ногах встречаются атавистические мышцы, которых нет у взрослых людей. Зато они есть у рептилий.

Например, это мышца, противопоставляющая мизинец кисти. Сохраняется она до 11,5 недели развития зародыша, что довольно долго.

Иногда атавистичные мышцы могут встречаться и у взрослых людей с мутациями. Но они, как правило, не сильно влияют на жизнь человека.