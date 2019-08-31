У человека нашли врождённую защиту от ВИЧ

О своей находке исследователи из Института здоровья Карлоса III рассказали в статье, опубликованной в журнале PLOS Pathogens.

Мутация, о которой говорят учёные, происходит в гене TNPO3 и приводит к развитию серьёзного заболевания. Зато она же защищает человека от заражения вирусом иммунодефицита человека.

Это доказали исследования in vitro (то есть «в пробирке»). Важность открытия в том, что зная свойств данной мутации, учёные смогут разрабатывать стратегии для лечения пациентов с ВИЧ.

Напомним, в марте стало известно о британце, полностью излечившимся от ВИЧ с помощью стволовых клеток.