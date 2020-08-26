У динозавров предположили наличие человеческой болезни

Об исследовании кратко пишет издание Naked Science. Межпозвоночные диски повышают устойчивость позвоночника к вертикальным нагрузкам, обеспечивают подвижность и гибкость позвоночника. У современных рептилий таких образований нет. У них есть шаровидные суставы.

Учёные исследовали останки 19 различных динозавров и обнаружили у них межпозвоночные диски. Исследователи предполагают, что у поздних рептилий «причиной замены межпозвоночного диска могло быть то, что он более уязвим к повреждениям, чем шарнирный сустав». Из этого делается вывод, что динозавры могли страдать от межпозвоночных грыж, как и люди.