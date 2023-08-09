У Disney появилась команда по распространению ИИ

В частности, в парках развлечений Disney будут созданы новые роботы-аниматроники, а также найдены способы оптимизации затрат на цифровые развлечения и кинопроизводство.

Одновременно Disney ищет возможности сотрудничества со стартапами, ориентированными на ИИ, для внедрения автоматизации в различные сервисы и франшизы.

Объявления о вакансиях также свидетельствуют об устремлениях Disney в области искусственного интеллекта: в 11 открытых вакансиях ищут специалистов по искусственному интеллекту и машинному обучению для работы в различных областях - от анимации до рекламы.

Интересно, что на этом фоне продолжается забастовка сценаристов в Голливуде.