У двух крупнейших сотовых операторов США «сломались» звонки

Представитель AT&T Джим Кимберли пояснил: «Наша сеть не испытывает общенационального сбоя. Существует общенациональная проблема, влияющая на возможность некоторых клиентов совершать звонки между операторами. Мы тесно сотрудничаем с Verizon, чтобы определить характер проблемы и необходимые меры».

Представитель Verizon Кевин Кинг также отметил, что, хотя сеть функционирует, клиенты на северо-востоке и среднем западе испытывают трудности «при звонках или отправке СМС с клиентами, обслуживаемыми другим оператором».

Точная причина проблем остается неясной, но графики Downdetector показывают, что проблемы начались около 14:00 по восточному времени и были устранены примерно к 20:00 по восточному времени.