У элитных футболистов риск старческого слабоумия оказался в 1,5 раза выше

15:12, 17 марта 2023
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У элитных футболистов риск старческого слабоумия оказался в 1,5 раза вышеПричём вратарей это не касается
Шведские учёные изучили данные футболистов, игравших в высшей лиге страны с 1924 по 2019 год. Они увидели, что риск развития деменции у них был почти в полтора раза выше, чем у других людей, не спортсменов.
Фото: Wikimedia
В частности, исследователи смотрели, развиваются ли у игроков болезнь Альцгеймера и другие деменции, болезнь Паркинсона и заболевания двигательных нейронов, такие как боковой амиотрофический склероз.
За время исследование какое-либо нейродегенеративное заболевание выявили у 8,9% футболистов и у 6,2% представителей контрольной группы. То есть спортсмены заболевали почти в полтора раза чаще. Интересно, что такая закономерность прослеживалась только у полевых игроков. У вратарей этого не наблюдалось.