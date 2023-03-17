У элитных футболистов риск старческого слабоумия оказался в 1,5 раза выше

В частности, исследователи смотрели, развиваются ли у игроков болезнь Альцгеймера и другие деменции, болезнь Паркинсона и заболевания двигательных нейронов, такие как боковой амиотрофический склероз.

За время исследование какое-либо нейродегенеративное заболевание выявили у 8,9% футболистов и у 6,2% представителей контрольной группы. То есть спортсмены заболевали почти в полтора раза чаще. Интересно, что такая закономерность прослеживалась только у полевых игроков. У вратарей этого не наблюдалось.