У футуристического пикапа Илона Маска не будет дверных ручек

Tesla Cybertruck должен выйти уже в этом году. Когда его представили, он привлёк к себе внимание непривычным дизайном. Компания позиционировала его как защищённый электромобиль. Хоть на презентации у Cybertruck разбилось стекло, в которое специально кинули металлическим шаром для демонстрации прочности.

Пока неясно, какие ручки имел в виду Маск: внешние или внутренние. Впрочем, если у Cybertruck не будет внешних ручек, то он окажется не первым таким электромобилем.

Стоит отметить, что во время анонса Cybertruck в 2019 году, Маск особенно выделял дверные ручки машины в стиле Model S. Поэтому недавнее заявление Илона выглядит странно.