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У футуристического пикапа Илона Маска не будет дверных ручек
Ждём финальный вариант Cybertruck
Глава Tesla Илон Маск написал в Twitter, что футуристический пикап Cybertruck будет отличаться странной конструктивной особенностью. У него не будет дверных ручек.
Tesla Cybertruck должен выйти уже в этом году. Когда его представили, он привлёк к себе внимание непривычным дизайном. Компания позиционировала его как защищённый электромобиль. Хоть на презентации у Cybertruck разбилось стекло, в которое специально кинули металлическим шаром для демонстрации прочности.
Пока неясно, какие ручки имел в виду Маск: внешние или внутренние. Впрочем, если у Cybertruck не будет внешних ручек, то он окажется не первым таким электромобилем.
Стоит отметить, что во время анонса Cybertruck в 2019 году, Маск особенно выделял дверные ручки машины в стиле Model S. Поэтому недавнее заявление Илона выглядит странно.