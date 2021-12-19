У ГИБДД случился масштабный сбой из-за затопления серверов

Проблемы с работой наблюдались в системе Межрайонных регистрационно-экзаменационных отделений (МРЭО) и Федеральной информационной системы (ФИС) ГИБДД. Сбой коснулся не только Санкт-Петербурга и Ленобласти, но и Москвы, Новосибирска, Челябинской и Ростовской областей.

В пресс-центре МВД подтвердили, что неполадки наблюдались в отделениях ГАИ по всей стране, но эти случаи были единичны, и проблемы сразу устранялись.

Сообщается, что причиной сбоя стал прорыв трубы в одном из московских отделений. Серверную затопило водой, из-за этого повредилось оборудование.

Наладить систему должны вечером 19 декабря.