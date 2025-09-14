Наука и технологии
Опубликовано 14 сентября 2025, 18:45
1 мин.

У главы OpenAI спросили напрямую, заказывал ли он «убийство» своего сотрудника

Такер Карлсон спросил Сэма Альтмана об убийстве сотрудника OpenAI
Во время интервью бывшего ведущего Fox News Такера Карлсона с CEO OpenAI Сэмом Альтманом затронули конспирологическую теорию о смерти бывшего исследователя OpenAI Сучира Балажи. Он скончался в ноябре 2024 года, а полиция Сан-Франциско квалифицировала это как самоубийство. Ранее Балажи публично критиковал OpenAI за возможные нарушения авторских прав и собирался давать показания в иске New York Times против компании и Microsoft.
© Tucker Carlson

Карлсон заявил, что, по его мнению, Балажи был «определённо убит», и привёл признаки, которые, по его словам, подтверждали версию убийства: отсутствие предсмертной записки, следы борьбы и повреждённые камеры наблюдения. Он также отметил, что мать Балажи утверждает: его убили по приказу OpenAI.

Альтман сослался на полицейское расследование и отметил, что чувствует себя странно, защищаясь от подобных обвинений. Он подчеркнул, что не общался с властями по этому поводу и предложил поддержать мать исследователя, но она отказалась от контакта.

Мать Балажи продолжает настаивать на версии убийства и утверждает, что это было выгодно OpenAI и другим компаниям в сфере ИИ. Её мнение поддерживают Илон Маск и несколько чиновников.

Карлсон и Альтман обсуждали возможные мотивы, однако Альтман подчеркнул, что обвинений против него лично он не принимает.

Источник:Twitter
Автор:Максим Многословный
