У главы Tesla Илона Маска родился ребенок. Теперь их всего 12

Опубликовано 23 июня 2024, 08:15
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У главы Tesla Илона Маска родился ребенок. Теперь их всего 12Как минимум
Количество детей Илона Маска увеличилось в очередной раз. Bloomberg сообщил, что техномагнат теперь является отцом как минимум 12 детей. Недавно стало известно о трех дополнительных отпрысках, включая одного, родившегося в начале этого года у Шивон Зилис, директора по специальным проектам Neuralink (компании Маска).
Маск, известный своими пронаталистскими взглядами (политика поощрения роста рождаемости в обществе) на фоне глобального снижения рождаемости, все чаще попадает в заголовки газет в связи с расширением своей семьи.
Несмотря на его известность в мире технологий и общественной жизни, конкретные подробности о его отцовских достижениях часто всплывают неожиданно. Пока продолжается выяснение точного количества его детей, влияние Маска на семейную динамику и его нетрадиционный подход к родительству остаются предметом постоянного интереса и спекуляций как в кругах технологов, так и в популярной культуре. Особенно среди СМИ.