У главы Tesla Илона Маска родился ребенок. Теперь их всего 12

Маск, известный своими пронаталистскими взглядами (политика поощрения роста рождаемости в обществе) на фоне глобального снижения рождаемости, все чаще попадает в заголовки газет в связи с расширением своей семьи.

Несмотря на его известность в мире технологий и общественной жизни, конкретные подробности о его отцовских достижениях часто всплывают неожиданно. Пока продолжается выяснение точного количества его детей, влияние Маска на семейную динамику и его нетрадиционный подход к родительству остаются предметом постоянного интереса и спекуляций как в кругах технологов, так и в популярной культуре. Особенно среди СМИ.