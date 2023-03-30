У Google появился реестр "проверенных рекламодателей"

Центр предоставляет такие данные, как дата последнего показа объявления, формат и регион, в котором оно было показано. Пользователи могут искать рекламу по рекламодателю или сайту, с фильтрами по тематике, времени и стране.

Эта функция призвана помочь потребителям принимать более обоснованные решения при выборе продуктов или услуг, а также обеспечить большую “прозрачность” рекламы в Интернете. Другие технологические гиганты, такие как Twitter и заблокированная в России крупная соцсеть, также ввели подобные инструменты прозрачности в последние годы. Все дело в опасениях по поводу влияния цифровой рекламы на конфиденциальность данных и не только.