У Google с ИИ все плохо: материнская компания объединила два «враждующих» подразделения

У Google с ИИ все плохо: материнская компания объединила два «враждующих» подразделенияТеперь они будут работать над ИИ сообща
Независимые компании Alphabet, DeepMind и Google Brain, объединяются в "Google DeepMind" в связи с «паникой» Google по поводу роста ChatGPT и недостаточного влияния в сфере ИИ.
Новый Google DeepMind будет возглавлять генеральный директор DeepMind Демис Хассабис, а руководитель Google Brain Джефф Дин станет "главным ученым". Две команды, ранее известные острым соперничеством, были вынуждены работать вместе над созданием Gemini, конкурента ChatGPT, что и привело к полному слиянию.
DeepMind, которая, как известно, создала AlphaGo (первая компьютерная программа, победившая профессионального игрока в го), контактировала с Google напрямую не так часто, работая в основном независимо, но новая Google DeepMind сосредоточится на создании «следующего поколения прорывов и продуктов ИИ в Google и Alphabet смелым и ответственным способом».