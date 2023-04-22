У Google с ИИ все плохо: материнская компания объединила два «враждующих» подразделения

Новый Google DeepMind будет возглавлять генеральный директор DeepMind Демис Хассабис, а руководитель Google Brain Джефф Дин станет "главным ученым". Две команды, ранее известные острым соперничеством, были вынуждены работать вместе над созданием Gemini, конкурента ChatGPT, что и привело к полному слиянию.

DeepMind, которая, как известно, создала AlphaGo (первая компьютерная программа, победившая профессионального игрока в го), контактировала с Google напрямую не так часто, работая в основном независимо, но новая Google DeepMind сосредоточится на создании «следующего поколения прорывов и продуктов ИИ в Google и Alphabet смелым и ответственным способом».