У Google Translate появился живой перевод для любых наушников

Опубликовано 14 декабря 2025, 09:001 мин.
У Google Translate появился живой перевод для любых наушниковПереводы на базе Gemini
Google представила крупное обновление сервиса Google Translate. Теперь переводы работают на базе ИИ Gemini. Как пишут СМИ, особенно это заметно при переводе сложных выражений — разговорных фраз, идиом и местного сленга.
© Ferra.ru
Сначала его запустили в США и Индии и поддерживает переводы между английским и почти 20 языками.
Одной из главных новинок стал режим живого перевода в наушниках. В бета-версии пользователи могут слышать перевод речи в реальном времени. Сервис «старается» сохранить интонацию, темп и акценты говорящего. Чтобы воспользоваться функцией, достаточно надеть наушники, открыть приложение Translate и нажать кнопку Live Translate. Он поддерживает более 70 языков.
Также Google улучшила инструменты для изучения языков. Приложение теперь даёт более полезные подсказки по произношению, помогает отслеживать прогресс и мотивирует заниматься регулярно.