У Google Translate появился живой перевод для любых наушников

Сначала его запустили в США и Индии и поддерживает переводы между английским и почти 20 языками.

Одной из главных новинок стал режим живого перевода в наушниках. В бета-версии пользователи могут слышать перевод речи в реальном времени. Сервис «старается» сохранить интонацию, темп и акценты говорящего. Чтобы воспользоваться функцией, достаточно надеть наушники, открыть приложение Translate и нажать кнопку Live Translate. Он поддерживает более 70 языков.

Также Google улучшила инструменты для изучения языков. Приложение теперь даёт более полезные подсказки по произношению, помогает отслеживать прогресс и мотивирует заниматься регулярно.