У Илона Маска появился свой ИИ-генератор фотореалистичных изображений

Бета-версия просуществовала недолго. Пользователи, получившие доступ к Aurora, сообщили, что их версия вернулась к предшественнику через несколько часов. Тем не менее, в результате просмотра были обнаружены значительные улучшения.

Aurora создала высокодетализированные изображения Илона Маска, боксирующего с генеральным директором OpenAI Сэмом Альтманом, и сцены из ситкомов.

TechCrunch отметил, что у Aurora мало ограничений на контент, она генерирует изображения персонажей, защищенных авторским правом, таких как Микки Маус, и спорный контент, включая «окровавленного Дональда Трампа». Однако избегает обнаженной натуры.