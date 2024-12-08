У Илона Маска появился свой ИИ-генератор фотореалистичных изображений

Опубликовано 08 декабря 2024, 17:321 мин.
У Илона Маска появился свой ИИ-генератор фотореалистичных изображенийGrok стал лучше
В субботу некоторые пользователи X (Twitter) получили возможность кратко ознакомиться с Aurora, новым генератором изображений, работающим на основе ИИ-модели Илона Маска Grok. Aurora создает более фотореалистичные изображения, чем ее предшественник, и по результатам может соперничать с DALL-E 3 от OpenAI.
Бета-версия просуществовала недолго. Пользователи, получившие доступ к Aurora, сообщили, что их версия вернулась к предшественнику через несколько часов. Тем не менее, в результате просмотра были обнаружены значительные улучшения.
Aurora создала высокодетализированные изображения Илона Маска, боксирующего с генеральным директором OpenAI Сэмом Альтманом, и сцены из ситкомов.
TechCrunch отметил, что у Aurora мало ограничений на контент, она генерирует изображения персонажей, защищенных авторским правом, таких как Микки Маус, и спорный контент, включая «окровавленного Дональда Трампа». Однако избегает обнаженной натуры.