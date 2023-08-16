У Индии тоже есть претензии к Google: её обязали удалить рекламу

Решение было принято по жалобе логистической компании DRS, которая заявила, что практика Google предлагать рекламодателям товарные знаки конкурентов в качестве ключевых слов отвлекает пользователей на конкурирующие сайты.

Суд подчеркнул, что Google является «активным участником» использования товарных знаков и получает прибыль от такой практики. Вердикт ставит под сомнение статус посредника Google, что указывает на ответственность компании в борьбе с нарушением прав на товарные знаки.

Это решение может изменить ландшафт онлайновой рекламы и повлиять на деятельность компании Google на одном из ее крупнейших рынков.