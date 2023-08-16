У Индии тоже есть претензии к Google: её обязали удалить рекламу

У Индии тоже есть претензии к Google: её обязали удалить рекламуКоторая нарушает авторские права
Решение Высшего суда Дели поставило рекламную практику Google под пристальное внимание юристов. Суд постановил, что Google Ads подпадает под действие Закона о товарных знаках страны, в соответствии с которым технологический гигант обязан удалить рекламу, нарушающую «копирайты».
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Решение было принято по жалобе логистической компании DRS, которая заявила, что практика Google предлагать рекламодателям товарные знаки конкурентов в качестве ключевых слов отвлекает пользователей на конкурирующие сайты.
Суд подчеркнул, что Google является «активным участником» использования товарных знаков и получает прибыль от такой практики. Вердикт ставит под сомнение статус посредника Google, что указывает на ответственность компании в борьбе с нарушением прав на товарные знаки.
Это решение может изменить ландшафт онлайновой рекламы и повлиять на деятельность компании Google на одном из ее крупнейших рынков.