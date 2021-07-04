У индийского штамма коронавируса обнаружили необычный симптом

По словам пульмонолога Алексея Никишенкова, именно на такой такой симптом стали жаловаться в последнее время многие россияне с COVID-19. Специалист уточнил, что врачи, конечно, обычно не знают, каким штаммом заражён человек. Однако после того, как стал распространяться подвид «дельта», люди стали чаще жаловаться на диарею и боли в животе. При этом у них могут быть и другие симптомы — кашель, слабость, боль в мышцах.

Другой врач, иммунолог Владимир Болибок сказал ТАСС, что для «желудочного ковида» также характерна рвота. Специалист уточнил, что при всех инфекционных заболеваниях в первую очередь повышается температура.