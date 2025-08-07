​​У Intel снова проблемы с производством чипов по технологии 18A

Ранее сообщалось, что клиент Broadcom остался недоволен тестовой партией. Несмотря на это, Intel настаивает, что всё идёт по плану, и новые процессоры Panther Lake выйдут в срок — до конца 2025 года.

Обычно Intel начинает массовое производство, когда процент годных чипов достигает хотя бы 50%. Прибыль же компания получает, когда этот показатель вырастает до 70−80%. В прошлом году у 18A этот показатель был всего 5%, и к лету Intel планировала выйти хотя бы на 10%.

Официальные представители Intel утверждают, что довольны текущим прогрессом и считают, что технология станет основой для будущих процессоров. Однако источники называют сроки слишком амбициозными и рисковыми.

Если 18A не получится, это повлияет и на будущую технологию 14A, и, возможно, даже заставит Intel полностью отказаться от производства чипов.