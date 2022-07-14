У Intel заканчивается терпение: Белый дом настаивает на финансировании микросхем

Министр торговли США Джина Раймондо провела секретный брифинг с сенаторами, подчеркнув важность финансирования чипов как "проблему национальной безопасности". "Время вышло", - сказала министр торговли в интервью CNN после брифинга. "Пришло время сделать это".

Законодательство под названием US Innovation and Competition Act (или USICA), должно выделить более 52 миллиардов долларов для компаний, производящих полупроводники в США. Но, несмотря на широкую двухпартийную поддержку этой меры, она не прошла голосование в Палате представителей из-за сохраняющихся опасений по поводу того, как законопроект изменит федеральные субсидии на исследования и разработки.

Задержка финансирования была особенно актуальна в Огайо, где Intel планировала потратить 20 миллиардов долларов на строительство нового амбициозного литейного завода по производству полупроводников. Закладка фундамента литейного завода первоначально была запланирована на 22 июля, но была отложена до тех пор, пока финансирование остается в подвешенном состоянии.

В интервью Washington Post Live в начале этой недели генеральный директор Intel Пэт Гелсингер сказал, что если финансирование не будет одобрено, проект, скорее всего, переместится в Европу.