У интеллекта не оказалось конкретной области в мозге

Опубликовано 13 декабря 2024, 15:451 мин.
У интеллекта не оказалось конкретной области в мозгеСпасибо машинному обучению
Новое исследование нейробиологов из Университета Юлиуса-Максимилиана в Вюрцбурге (JMU) предполагает, что интеллект формируется благодаря связям во всем мозге. В исследовании, опубликованном в журнале PNAS Nexus, использовались данные проекта Human Connectome Project, в котором анализировалась активность мозга с помощью фМРТ-сканирования более 800 человек.
Команда предсказывала показатели интеллекта на основе связности мозга, обращая внимание не на конкретные области, а на общую сеть связей. Исследование выявило три типа интеллекта: текучий интеллект (решение проблем и распознавание образов), кристаллизованный интеллект (знания и опыт) и общий интеллект, который сочетает в себе и то, и другое.
Результаты показали, что интеллект не связан с конкретными областями мозга, такими как префронтальная кора, как предполагают многие теории. Вместо этого он определяется общемозговыми связями. Команда обнаружила, что количество и распределение этих связей более важны для прогнозирования интеллекта, чем конкретные области.