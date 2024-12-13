Наука и технологии
Опубликовано 13 декабря 2024, 15:45
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У интеллекта не оказалось конкретной области в мозге

Спасибо машинному обучению
Новое исследование нейробиологов из Университета Юлиуса-Максимилиана в Вюрцбурге (JMU) предполагает, что интеллект формируется благодаря связям во всем мозге. В исследовании, опубликованном в журнале PNAS Nexus, использовались данные проекта Human Connectome Project, в котором анализировалась активность мозга с помощью фМРТ-сканирования более 800 человек.
У интеллекта не оказалось конкретной области в мозге
© Ferra

Команда предсказывала показатели интеллекта на основе связности мозга, обращая внимание не на конкретные области, а на общую сеть связей. Исследование выявило три типа интеллекта: текучий интеллект (решение проблем и распознавание образов), кристаллизованный интеллект (знания и опыт) и общий интеллект, который сочетает в себе и то, и другое.

Результаты показали, что интеллект не связан с конкретными областями мозга, такими как префронтальная кора, как предполагают многие теории. Вместо этого он определяется общемозговыми связями. Команда обнаружила, что количество и распределение этих связей более важны для прогнозирования интеллекта, чем конкретные области.

Источник:University of Würzburg
Автор:Максим Многословный
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