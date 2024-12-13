У интеллекта не оказалось конкретной области в мозге

Команда предсказывала показатели интеллекта на основе связности мозга, обращая внимание не на конкретные области, а на общую сеть связей. Исследование выявило три типа интеллекта: текучий интеллект (решение проблем и распознавание образов), кристаллизованный интеллект (знания и опыт) и общий интеллект, который сочетает в себе и то, и другое.

Результаты показали, что интеллект не связан с конкретными областями мозга, такими как префронтальная кора, как предполагают многие теории. Вместо этого он определяется общемозговыми связями. Команда обнаружила, что количество и распределение этих связей более важны для прогнозирования интеллекта, чем конкретные области.