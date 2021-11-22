У истребителя Су-35 нашли дополнительные радары для обнаружения стелс-самолётов

В The Military Watch отметили, что двойные радары N036B-1-01 L-диапазона обеспечивают увеличенный угловой охват. Это позволяет отслеживать скрытые цели, а также вести радиоэлектронную борьбу. В целом, длинноволновые радары могут обнаруживать малозаметные цели из-за особенностей стелс-технологий.

Отмечается, что такие антенные системы Н036L-1-01 применяют в радиолокационной станции (РЛС) Н036 «Белка», которая есть у истребителя пятого поколения Су-57.