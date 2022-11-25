У изготовителя веганского «мяса» на заводах нашли смертельные патогены

В сеть утекли документы, из которых следует, что на сотрудники завода небезопасно использовали оборудование, на стенах и ингредиентах была обнаружена плесень. Кроме того, в продуктах нашли несъедобные частицы: метал, дерево и пластик.

Beyond Meat опровергла обвинения, а представитель компании заявил, что условия на заводе были «строгими» и все стандарты соблюдались. Тем не менее на утёкших фотографиях видно плесень и другие нарушения.