У изготовителя веганского «мяса» на заводах нашли смертельные патогены

20:33, 25 ноября 2022
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У изготовителя веганского «мяса» на заводах нашли смертельные патогеныКомпания всё отрицает
На перерабатывающем заводе Beyond Meat в Пенсильвании обнаружили бактерии листерии (Listeria) и плесень. Beyond Meat — крупнейший производитель заменителей мяса на растительной основе.
Фото: unsplash
В сеть утекли документы, из которых следует, что на сотрудники завода небезопасно использовали оборудование, на стенах и ингредиентах была обнаружена плесень. Кроме того, в продуктах нашли несъедобные частицы: метал, дерево и пластик.
Beyond Meat опровергла обвинения, а представитель компании заявил, что условия на заводе были «строгими» и все стандарты соблюдались. Тем не менее на утёкших фотографиях видно плесень и другие нарушения.