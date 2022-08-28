У каких мужчин чаще бывает эректильная дисфункция

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У каких мужчин чаще бывает эректильная дисфункцияЕсть связь с характером и образом жизни
В журнале The Journal of Sexual Medicine вышла новая статья, в которой говорится, что у тайваньских мужчин с определённым типом личности чаще возникает эректильная дисфункция. Нередко именно у них также наблюдается депрессия.
Ранние исследования показали, что эректильная дисфункция имеет хорошо установленную связь с депрессией. Учёные также указывали на независимую связь типа личности D. Теперь же исследователи провели прямую связь между типом личности и эректильной дисфункцией.
Мужчин с типом личности D охарактеризовали как застенчивых и пессимистичных. Они, как правило, избегают взаимодействия с другими и испытывают трудности с выражением эмоций. Также они могут быть менее склонны обращаться за медицинской помощью. У таких мужчин были более высокие баллы депрессии, они были менее активны, чаще курили и придерживались плохой диеты. Эти факторы сами по себе увеличива/т риск эректильной дисфункции.