У каких мужчин чаще бывает эректильная дисфункция

Ранние исследования показали, что эректильная дисфункция имеет хорошо установленную связь с депрессией. Учёные также указывали на независимую связь типа личности D. Теперь же исследователи провели прямую связь между типом личности и эректильной дисфункцией.

Мужчин с типом личности D охарактеризовали как застенчивых и пессимистичных. Они, как правило, избегают взаимодействия с другими и испытывают трудности с выражением эмоций. Также они могут быть менее склонны обращаться за медицинской помощью. У таких мужчин были более высокие баллы депрессии, они были менее активны, чаще курили и придерживались плохой диеты. Эти факторы сами по себе увеличива/т риск эректильной дисфункции.