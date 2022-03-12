У какого народа почти не бывает старческого слабоумия

Оказалось, что два местных племени имеют одни из самых низких показателей слабоумия в мире. Исследователи изучили две группы людей из Амазонии: народ цимане и мосетен. Было обнаружено, что уровень деменции среди пожилых людей там составляет всего около 1%. Для сравнения: в США этот показатель достигает 11% среди жителей в возрасте 65 лет и старше.

Учёные отметили, что что-то в доиндустриальном и естественном образе жизни защищает пожилых представителей цимане и мосетен от слабоумия.