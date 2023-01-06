У какого вида людей нюх был лучше

13:44, 06 января 2023
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У какого вида людей нюх был лучшеНеандерталец не восхитился бы запахом роз
Учёные сравнили нюх неандертальцев, денисовцев и современного человека. Оказывается, Homo sapiens могут лучше чуять какие-то ароматы.
Фото: Unsplash
Учёные из Дьюкского университета (США) изучили гены, отвечающие за развитие обонятельных рецепторов, из коллекций древней ДНК. Оказалось, что неандертальцы и денисовцы воспринимали такое же разнообразие запахов, как современные люди. При этом у разных видов людей была разная чувствительность к ароматам.
Например, денисовцы хуже современных людей ощущали цветочные запахи, однако лучше улавливали запах серы и сладкого мёда. Неандертальцы хуже чувствовали запахи травы и цветов.