У какого вида людей нюх был лучше

Учёные из Дьюкского университета (США) изучили гены, отвечающие за развитие обонятельных рецепторов, из коллекций древней ДНК. Оказалось, что неандертальцы и денисовцы воспринимали такое же разнообразие запахов, как современные люди. При этом у разных видов людей была разная чувствительность к ароматам.

Например, денисовцы хуже современных людей ощущали цветочные запахи, однако лучше улавливали запах серы и сладкого мёда. Неандертальцы хуже чувствовали запахи травы и цветов.