У карликовой галактики обнаружили звездную "ауру"

Недавно группа астрономов под руководством Янбина Яна из Парижской обсерватории во Франции исследовала звездную структуру Форнакса на площади в 400 квадратных градусов. Основной целью их исследования было изучение масштабов звездного населения красной гигантской ветви этой галактики.

Исследование выявило разрыв в профиле плотности Форнакса, что позволило обнаружить значительный компонент в этой галактике, напоминающий звездное гало из-за его почти симметричной морфологии. Оно простирается на 17 600 световых лет, а его масса составляет около 10 процентов от массы галактики.

Астрономы предполагают, что обнаруженное протяженное звездное гало может быть связано с недавним расширением звезд в Форнаксе. Однако для подтверждения этой гипотезы потребуется детальное численное моделирование.