У китайских компаний более 62 000 патентов только на батареи электромобилей

Опубликовано 10 октября 2024, 14:521 мин.
У китайских компаний более 62 000 патентов только на батареи электромобилейЧего только в этой стране нет
Недавний анализ показал, что Китай доминирует на мировой арене технологий зарядки электромобилей, зарегистрировав более 62,000 патентов — значительно опережая такие страны, как Япония, США, Германия и Южная Корея, чьи заявки варьируются от 4,000 до 6,000.
Этот всплеск инноваций вызван ранним переходом Китая на электромобили, поддерживаемым государственными субсидиями, пишут СМИ. Значительные достижения включают прорывные зарядные станции от китайских компаний, таких как GAC Aion, Xpeng и дочерняя компания Geely Lotus, а также мощные батареи от лидеров индустрии, таких как CATL и BYD.
Китайские компании сосредоточены не только на технологии зарядок, но и на интеграции умной связи между автомобилями и зарядными станциями. Это позволило Китаю стать мировым лидером в сфере патентов.
Такие компании, как Aulton, BYD и Beijing Electric Vehicle, находятся среди самых активных заявителей на патенты.