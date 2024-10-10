У китайских компаний более 62 000 патентов только на батареи электромобилей

Этот всплеск инноваций вызван ранним переходом Китая на электромобили, поддерживаемым государственными субсидиями, пишут СМИ. Значительные достижения включают прорывные зарядные станции от китайских компаний, таких как GAC Aion, Xpeng и дочерняя компания Geely Lotus, а также мощные батареи от лидеров индустрии, таких как CATL и BYD.

Китайские компании сосредоточены не только на технологии зарядок, но и на интеграции умной связи между автомобилями и зарядными станциями. Это позволило Китаю стать мировым лидером в сфере патентов.

Такие компании, как Aulton, BYD и Beijing Electric Vehicle, находятся среди самых активных заявителей на патенты.