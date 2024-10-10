Наука и технологии
Опубликовано 10 октября 2024, 14:52
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У китайских компаний более 62 000 патентов только на батареи электромобилей

Чего только в этой стране нет
Недавний анализ показал, что Китай доминирует на мировой арене технологий зарядки электромобилей, зарегистрировав более 62,000 патентов — значительно опережая такие страны, как Япония, США, Германия и Южная Корея, чьи заявки варьируются от 4,000 до 6,000.
У китайских компаний более 62 000 патентов только на батареи электромобилей
© Ferra

Этот всплеск инноваций вызван ранним переходом Китая на электромобили, поддерживаемым государственными субсидиями, пишут СМИ. Значительные достижения включают прорывные зарядные станции от китайских компаний, таких как GAC Aion, Xpeng и дочерняя компания Geely Lotus, а также мощные батареи от лидеров индустрии, таких как CATL и BYD.

Китайские компании сосредоточены не только на технологии зарядок, но и на интеграции умной связи между автомобилями и зарядными станциями. Это позволило Китаю стать мировым лидером в сфере патентов.

Такие компании, как Aulton, BYD и Beijing Electric Vehicle, находятся среди самых активных заявителей на патенты.