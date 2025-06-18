У китайского гиганта JD.com появилась своя криптовалюта для заграничных платежей

По его словам, JD хочет получить лицензии на выпуск стейблкоина в странах с «крупными» валютами, чтобы сократить время и стоимость трансграничных переводов. «Мы сможем сократить затраты на платежи на 90% и переводить деньги за 10 секунд», — отметил Лю. Сейчас такие переводы через систему SWIFT занимают 2−4 дня.

Изначально стейблкоин будет использоваться для бизнес-платежей, но в будущем JD планирует выйти и на рынок потребительских расчетов. Несмотря на возможные трудности, Лю уверен, что это важный шаг для развития компании.

Интерес JD к цифровым валютам совпал с тем, что Сенат США одобрил закон GENIUS, устанавливающий федеральные правила для стейблкоинов. В то же время в Китае Центробанк заявил о создании центра по международным операциям с цифровым юанем в Шанхае.