У компании Micron все плохо: она сократит не 10, а 15% сотрудников и не только

У компании Micron все плохо: она сократит не 10, а 15% сотрудников и не толькоПовышение зарплат и бонусы сотрудникам возобновят лишь к концу года
Micron Technology сообщила, что вместо заявленных ранее сокращений персонала компании на 10%, Micron сократит 15% рабочих мест. Об этом им сообщил генеральный директор Санджай Мехротра. Повышение зарплат и бонусов сотрудникам также приостановлено.
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Компания заявила, что руководители пошли на сокращение заработной платы, чтобы стабилизировать баланс, поскольку рынок DRAM и других чипов все еще восстанавливается.
Пресс-секретарь Micron Тейт Тран подтвердил, что общее сокращение персонала теперь ожидается на уровне 15% в 2023 году. Сокращения будут растянуты на весь год.
"В некоторых организациях и регионах сокращения будут выше, чем в среднем по компании, а в других - ниже", - написал Тейт.
Компания имеет десятки офисных, производственных и исследовательских объектов по всему миру.