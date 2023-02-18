У компании Micron все плохо: она сократит не 10, а 15% сотрудников и не только

Компания заявила, что руководители пошли на сокращение заработной платы, чтобы стабилизировать баланс, поскольку рынок DRAM и других чипов все еще восстанавливается.

Пресс-секретарь Micron Тейт Тран подтвердил, что общее сокращение персонала теперь ожидается на уровне 15% в 2023 году. Сокращения будут растянуты на весь год.

"В некоторых организациях и регионах сокращения будут выше, чем в среднем по компании, а в других - ниже", - написал Тейт.

Компания имеет десятки офисных, производственных и исследовательских объектов по всему миру.