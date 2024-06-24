У корабля Boeing Starliner одни проблемы: экипаж не может вернуться на Землю

Starliner стартовал 5 июня и доставил Уилмора и Уильямса на МКС. Предполагалось, что их пребывание продлится неделю, но во время полета в двигательной установке возникли четыре небольшие утечки гелия помимо той, которая уже была обнаружена перед запуском. А когда 6 июня Starliner впервые попытался приблизиться к МКС и начать стыковку, пять из 28 ее двигателей вышли из строя. Boeing удалось восстановить работу четырех из них.

Через несколько дней после стыковки также выяснилось, что команды изучают проблему с клапаном в сервисном модуле, который «не был закрыт должным образом».

Решение о переносе возвращения на более поздний срок - 26 июня - было принято для того, чтобы провести еще одну тщательную проверку двигательной Starliner и избежать проблем с предстоящими выходами в открытый космос 24 июня и 2 июля.

Несмотря на неудачи, NASA заверило, что Starliner работает эффективно.