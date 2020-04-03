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У кошек из Китая нашли коронавирус нового типа
Могут ли животные заражать людей, пока неизвестно
У кошек из Китая нашли коронавирус нового типа. Это открытие сделали ветеринары, собравшие образцы крови у ста уличных и домашних котов, которые живут на территории города Ухань. Именно там в конце прошлого года началась вспышка коронавирусной инфекции COVID-19.
Из препринта ветеринаров, опубликованного на bioRxiv, следует, что коронавирус нового типа обнаружили примерно у 15% обследованных кошек. Точнее говоря, исследователи открыли в организме животных антитела к вирусу SARS-CoV-2.
«Это указывает на то, что нечто похожее может происходить и в других регионах Земли, которые охвачены эпидемией», — отметили специалисты.
Пока, впрочем, неясно, может ли коронавирус передаваться от кошек к людям. Однако среди животных он способен распространяться воздушно-капельным путём.