У кошек из Китая нашли коронавирус нового типа

Из препринта ветеринаров, опубликованного на bioRxiv, следует, что коронавирус нового типа обнаружили примерно у 15% обследованных кошек. Точнее говоря, исследователи открыли в организме животных антитела к вирусу SARS-CoV-2.

«Это указывает на то, что нечто похожее может происходить и в других регионах Земли, которые охвачены эпидемией», — отметили специалисты.

Пока, впрочем, неясно, может ли коронавирус передаваться от кошек к людям. Однако среди животных он способен распространяться воздушно-капельным путём.