У кошек нашли новый коронавирус, похожий на человеческий

Учёные рассказали, что к их удивлению, 70% проб сыворотки крови кошек показали положительный результат на антитела против рецептор-связывающего домена SARS-CoV-2 и родственного ему SARS-CoV.

Это исследователи попытались объяснить тем, что кошки ещё до пандемии контактировали с другим вирусом, похожим на возбудителя COVID-19. Учёные предположили, что потенциально опасный вирус прямо сейчас может распространяться среди американских кошек.

Издание «Известия» проконсультировались по поводу новости с российскими специалистами, и те сообщили, что у российских кошек ничего подобного ветеринары пока не встречали.