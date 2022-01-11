У кошек нашли новый коронавирус, похожий на человеческий

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У кошек нашли новый коронавирус, похожий на человеческийЖивотные заразились им ещё до пандемии
Учёные нашли в крови кошек из разных регионов США антитела к участкам белка, характерным для коронавируса SARS-CoV-2. Самое интересное то, что эти образцы крови у животных взяли ещё до пандемии.
Учёные рассказали, что к их удивлению, 70% проб сыворотки крови кошек показали положительный результат на антитела против рецептор-связывающего домена SARS-CoV-2 и родственного ему SARS-CoV.
Это исследователи попытались объяснить тем, что кошки ещё до пандемии контактировали с другим вирусом, похожим на возбудителя COVID-19. Учёные предположили, что потенциально опасный вирус прямо сейчас может распространяться среди американских кошек.
Издание «Известия» проконсультировались по поводу новости с российскими специалистами, и те сообщили, что у российских кошек ничего подобного ветеринары пока не встречали.
Источник: Известия