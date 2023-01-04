Наука и технологии
13:30, 04 января 2023
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У крупнейших торрент-трекеров обнаружили серьезные проблемы безопасности

И пока “дыры” не починили

По меньшей мере три крупных торрент-трекера в настоящее время раскрывают подробности своей работы любому, у кого есть браузер. Как стало известно TorrentFreak, эти сайты используют ПО, которое захватывает совершенно новый контент с других сайтов, а затем автоматически загружает его на свой собственный.

У крупнейших торрент-трекеров обнаружили серьезные проблемы безопасности

Фото: Unsplash

Чтобы как можно быстрее получить в свои руки последние релизы, торрент-трекеры часто полагаются на внешние источники, которые имеют доступ к так называемому 0-Day контенту, то есть контенту, выпущенному сегодня.

Когда внешними поставщиками контента являются другие торрент-трекеры, в дело вступает ПО под названием Torrent Auto Uploader. Она может автоматически загружать торренты, описания и связанные с ними файлы NFO с одного сайта и загружать их на другой, в комплекте с новым файлом .torrent, содержащим URL-адрес трекера.

Короче говоря: разбирающийся человек может узнать кто и что качает, с какого сайта он это делает, каким торрент-клиентом он пользуется – и это далеко не все. Более подробно об уязвимости вы можете прочитать на TorrentFreak.

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