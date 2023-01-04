У крупнейших торрент-трекеров обнаружили серьезные проблемы безопасности

Чтобы как можно быстрее получить в свои руки последние релизы, торрент-трекеры часто полагаются на внешние источники, которые имеют доступ к так называемому 0-Day контенту, то есть контенту, выпущенному сегодня.

Когда внешними поставщиками контента являются другие торрент-трекеры, в дело вступает ПО под названием Torrent Auto Uploader. Она может автоматически загружать торренты, описания и связанные с ними файлы NFO с одного сайта и загружать их на другой, в комплекте с новым файлом .torrent, содержащим URL-адрес трекера.

Короче говоря: разбирающийся человек может узнать кто и что качает, с какого сайта он это делает, каким торрент-клиентом он пользуется – и это далеко не все. Более подробно об уязвимости вы можете прочитать на TorrentFreak.