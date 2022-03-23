У лекарств от алкоголизма обнаружили новые хорошие "побочки"

Возрастная макулярная дегенерация характеризуется медленной деградацией видимости в центральной части поля зрения. Пигментный ретинит - это редкое генетическое заболевание, которое аналогичным образом влияет на периферическое зрение. В обоих случаях зрение нельзя восстановить после его потери, но можно замедлить прогрессирование симптомов.

В новом исследовании группа специалистов обнаружила, что существующий препарат под названием дисульфирам может помочь частично восстановить зрение, потерянное в результате этих заболеваний. Дисульфирам, также известный как Антабус, одобрен Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США и уже несколько десятилетий используется для лечения расстройств, связанных с употреблением алкоголя. В ходе испытаний на мышах, которые были почти полностью слепы, препарат смог восстановить их зрение.

Испытания проводились на мышах, которые находились на поздних стадиях дегенерации и едва могли различать изображения на экране компьютера. Однако после того, как мыши прошли курс лечения, они стали значительно лучше различать эти изображения, что свидетельствует о некотором восстановлении зрения.

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