У лунных камней нашли магнитными свойства, хотя спутник полем не обладает

Однажды огромный астероид столкнулся с Луной, создав мощную ударную волну и облако плазмы. Это кратковременно усилило магнитное поле Луны примерно на 40 минут — этого было достаточно, чтобы магнетизировать окружающие камни.

Исследователи смоделировали это на примере удара, создавшего знаменитый кратер Имбрий. Они также предположили, что удар мог встряхнуть горные породы и «перенастроить» их внутреннюю структуру в соответствии с усиленным магнитным полем.

Теперь учёные планируют искать подтверждение своей гипотезе в новых образцах лунных пород, особенно в тех, которые будут привезены будущими миссиями Artemis.