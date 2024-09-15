У Луны скоро появится «сосед». Правда, ненадолго

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Research Notes of the AAS (RNAAS), астероид был обнаружен в августе 2024 года и первоначально был помечен как потенциально опасный. Однако дальнейший анализ подтвердил, что он не представляет угрозы для нашей планеты.

Астероид будет захвачен земным притяжением и совершит полный оборот вокруг планеты за 53 дня. Он начнет свой путь в конце сентября и пробудет на орбите Земли до середины ноября, после чего уйдет в далекий космос.

Какая судьба его ждет после — неизвестно.