У Луны скоро появится «сосед». Правда, ненадолго

Опубликовано 15 сентября 2024, 19:301 мин.
У Луны скоро появится «сосед». Правда, ненадолгоНедавно обнаруженный астероид 2024 PT5 станет временным спутником Земли
Астрономы из Мадридского университета Комплутенсе обнаружили небольшой астероид 2024 PT5, который временно станет спутником Земли с сентября по ноябрь 2024 года, пишет Лента.ру.
Согласно исследованию, опубликованному в журнале Research Notes of the AAS (RNAAS), астероид был обнаружен в августе 2024 года и первоначально был помечен как потенциально опасный. Однако дальнейший анализ подтвердил, что он не представляет угрозы для нашей планеты.
Астероид будет захвачен земным притяжением и совершит полный оборот вокруг планеты за 53 дня. Он начнет свой путь в конце сентября и пробудет на орбите Земли до середины ноября, после чего уйдет в далекий космос.
Какая судьба его ждет после — неизвестно.