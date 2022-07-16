У людей с трудным детством старение оказалось стремительнее

Под неблагополучным детством имеются в виду такие события, как жестокое обращение, наблюдение насилия, смерть или серьёзная болезнь родителей, развод родителей, а также психическое заболевание члена семьи. Биологическое старение, с другой стороны, относится к накоплению повреждений и потере функций клеток, тканей и органов.

Исследователи проанализировали данные 50 000 канадцев, которым на момент сбора было от 45 до 85 лет. Исследование было сосредоточено на 23 354 участниках, которые прошли 90-минутное интервью и приняли участие в физических и клинических оценках. У них изучили ряд биомаркеров, связанных с биологическим процессом старения. Средний возраст участников был 59 лет, и большинство из них (63%) сообщили, что пережили хотя бы один неблагоприятный опыт в детстве.

Полученные данные показывают, что «вред, причинённый в раннем возрасте,.. может привести к последствиям для здоровья через много лет», — отметили учёные.