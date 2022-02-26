У маленьких детей обнаружена способность к интуитивному делению цифр

В новом исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Human Neuroscience, утверждается, что эта способность к приблизительным вычислениям распространяется даже на деление.

Основой для исследования послужила система приближенных чисел - устоявшаяся теория, согласно которой люди (и даже нечеловеческие приматы) с раннего возраста обладают интуитивной способностью сравнивать и оценивать большие наборы объектов, не полагаясь на язык или символы.

Например, в рамках этой системы ребенок может понять, что группа из 20 точек больше, чем группа из четырех точек, даже если четыре точки занимают больше места на листке.

Члены исследовательской группы из США провели несколько экспериментов, чтобы оценить способность шести-девятилетних детей и студентов колледжа выполнять символическое и несимволическое приближенное деление.

Участники показали результаты значительно выше случайных: дети выбирали правильный ответ от 73% до 77% времени, в зависимости от того, получали ли они обратную связь на разных этапах эксперимента. Взрослые получали правильные ответы почти в 90% случаев.