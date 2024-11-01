У мармозеток и людей нашли схожие модели развития мозга

Исследователи из Цюрихского университета обнаружили, что эти приматы, как и люди, испытывают медленное созревание областей мозга, ответственных за социальную когницию. Этот продленный период развития позволяет им учиться и адаптироваться к сложной социальной динамике на протяжении всей их ранней жизни.

В отличие от многих приматов, у мармозеток принято вносит вклад в выращивание даже не своего потомства. Эта «совместная социальная среда», подобная человеческому обществу, могла сформировать эволюцию мозга обоих видов.

Понимая нейронную основу социального поведения мармозеток, ученые могут получить ценные знания об эволюции человеческого социального познания, считают эксперты.