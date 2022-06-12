У марсохода Perseverance есть "питомец" в виде марсианского камня

“Этот камень не причиняет никакого вреда колесу, но на протяжении всего своего (без сомнения, ухабистого!) путешествия он цеплялся за него и периодически появлялся на наших снимках”, - написала Элени Раванис, студентка из Гавайского университета в Маноа, сотрудничающая с миссией НАСА Perseverance.

По словам Раванис, Perseverance подобрал небольшой марсианский камень 4 февраля, на 341-й день пребывания марсохода на Красной планете. В то время Perseverance исследовал скальное образование под названием "Мааз", которое, по мнению ученых, состоит из древних лавовых потоков.