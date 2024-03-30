У МЧС России появится бронеавтомобили для уничтожения бомб

Бронемашина будет использоваться для доставки на полигон неразорвавшихся бомб и снарядов, дистанционного уничтожения боеприпасов с помощью робота и перевозки других взрывоопасных предметов, пишет издание.

Бронеавтомобиль будет оснащен дистанционно управляемым роботом для безопасного перемещения боеприпасов, краном-манипулятором для погрузки и разгрузки, отсеком со специальным оборудованием для обезвреживания бомб, грузовым кузовом-контейнером и взрывозащищенными контейнерами для транспортировки опасных материалов.