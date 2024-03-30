У МЧС России появится бронеавтомобили для уничтожения бомб

Опубликовано 30 марта 2024, 10:14
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У МЧС России появится бронеавтомобили для уничтожения бомбИ фугасов
В России появится бронеавтомобиль для безопасного обезвреживания бомб и фугасов массой до 1,5 тонн, пишет Лента.ру. Разработкой занимается МЧС, подробности проекта опубликованы на сайте Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
Бронемашина будет использоваться для доставки на полигон неразорвавшихся бомб и снарядов, дистанционного уничтожения боеприпасов с помощью робота и перевозки других взрывоопасных предметов, пишет издание.
Бронеавтомобиль будет оснащен дистанционно управляемым роботом для безопасного перемещения боеприпасов, краном-манипулятором для погрузки и разгрузки, отсеком со специальным оборудованием для обезвреживания бомб, грузовым кузовом-контейнером и взрывозащищенными контейнерами для транспортировки опасных материалов.