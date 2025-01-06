У Microsoft было всего три гендиректора, чем запомнился миру каждый из них

Билл Гейтс (1975−2000)

Будучи соучредителем и первым генеральным директором, Гейтс привел Microsoft к ранним успехам, включая запуск MS-DOS, Windows и Microsoft Office. Благодаря его руководству компания превратилась в мирового технологического гиганта, несмотря на юридические проблемы, такие как антимонопольное дело 1998 года. Гейтс покинул свой пост в 2000 году, чтобы сосредоточиться на филантропии.

Стив Балмер (2000−2014)

Балмер продвинул Microsoft в новые области, такие как Xbox и Skype. Однако он столкнулся с проблемами, связанными с Windows Vista и мобильной стратегией Microsoft. Под его руководством компания утроила свои доходы, несмотря на жесткую конкуренцию.

Сатья Наделла (2014 — по настоящее время)

Наделла превратил Microsoft в лидера облачных технологий, развивая Azure и переходя на модели подписки с Microsoft 365. Он также способствовал крупным приобретениям, таким как LinkedIn и GitHub. Внимание Наделлы к искусственному интеллекту, в частности партнерство с OpenAI, сделало Microsoft одним из главных игроков в сфере ИИ