У мощного землетрясения в Японии оказалось два эпицентра

Геологи обнаружили, что землетрясение началось почти одновременно в двух разных точках разлома. Двойное инициирование привело к интенсивному давлению с обеих сторон барьера разлома — устойчивой зоны, которая обычно поглощает сейсмическую энергию и не дает ей вызвать сильные толчки. Одновременные разрывы в обеих точках объединили усилия и прорвали этот барьер, что привело к мощным подземным толчкам по всему региону.

Исследовательская группа, возглавляемая Лингсеном Менгом из Калифорнийского университета и включающая Лювэй Сюй и Чена Цзи из Университета Санта-Барбары, использовала передовые сейсмические и геодезические технологии для анализа данных, полученных в результате серии более мелких землетрясений, предшествовавших крупному землетрясению.

Полученные результаты позволяют предположить, что землетрясения с двойным инициированием, характеризующиеся одновременными разрывами, могут быть более распространены, чем считалось ранее.