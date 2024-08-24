Наука и технологии
Опубликовано 24 августа 2024, 22:30
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У мощного землетрясения в Японии оказалось два эпицентра

Новые сведения
Землетрясение магнитудой 7,5, произошедшее на японском полуострове Ното под Новый год 2023 года, стало катастрофой, в результате которой погибло более 280 человек и было повреждено более 83 000 домов. Недавние исследования раскрыли новые подробности о происхождении землетрясения, показав, что оно было вызвано редким механизмом «двойной инициации».
У мощного землетрясения в Японии оказалось два эпицентра
© Ferra

Геологи обнаружили, что землетрясение началось почти одновременно в двух разных точках разлома. Двойное инициирование привело к интенсивному давлению с обеих сторон барьера разлома — устойчивой зоны, которая обычно поглощает сейсмическую энергию и не дает ей вызвать сильные толчки. Одновременные разрывы в обеих точках объединили усилия и прорвали этот барьер, что привело к мощным подземным толчкам по всему региону.

Исследовательская группа, возглавляемая Лингсеном Менгом из Калифорнийского университета и включающая Лювэй Сюй и Чена Цзи из Университета Санта-Барбары, использовала передовые сейсмические и геодезические технологии для анализа данных, полученных в результате серии более мелких землетрясений, предшествовавших крупному землетрясению.

Полученные результаты позволяют предположить, что землетрясения с двойным инициированием, характеризующиеся одновременными разрывами, могут быть более распространены, чем считалось ранее.