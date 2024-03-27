У муравьев нашли «нянь», или почему их королевы перестают следить за детьми

Исследование, опубликованное в журнале Functional Ecology, показывает, что у некоторых видов муравьев социальное окружение играет важную роль в формировании поведения королевы. Ромен Либбрехт, ведущий автор и эволюционный биолог, объясняет: «наши результаты опровергают традиционное представление о муравьиных королевах. Социальные факторы, а не врожденные черты, определяют, насколько специализированными становятся эти королевы».

Исследование было сосредоточено на тех видах муравьев, у которых королевы основывают новые колонии в одиночку, изначально выполняя все задачи, включая уход за расплодом (забота о яйцах и личинках). Интересно, что команда Либбрехта заметила, что эти королевы-основательницы еще не были специализированными. Переломный момент наступает с появлением рабочих муравьев. Исследователи заметили, что появление рабочих муравьев в гнездах подавило естественное поведение королев по уходу за выводком, что привело к их специализации на откладке яиц. И наоборот, изоляция специализированных королев от рабочих муравьев привела к тому, что они вернулись к уходу за выводком, даже после многих лет доминирования в откладывании яиц.

Эти выводы существенно влияют на наше понимание разделения труда в сообществах насекомых.