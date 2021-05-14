У муравьёв обнаружили «свадебный обычай»

Дело в том, что матке довольно сложно найти подходящего партнёра в своём гнезде. Это чревато близкородственным скрещиванием. В основном матки муравьёв спариваются во время брачного полёта с самцами из других колоний.

Однако учёные обнаружили, что этот процесс может проходить иначе. Южноевропейские муравьи Cardiocondyla elegans сами доставляют своих маток подходящим партнёрам. Они оставляют их на пороге чужих гнёзд. После того, как матка побудет сезон в чужом муравейнике, её изгоняют, и она основывает собственную колонию.

За всё время наблюдений учёные увидели около 453 случая такого «сватовства» муравьёв. Интересно также то, что муравьи каким-то образом выбирали гнёзда, наиболее удалённые от них генетически.