У мужчин и женщин разные причины ожирения: учёные доказали

Для исследования учёные опросили и обследовали почти 200 человек с разным индексом массы тела. Они выяснили, что у женщин с ожирением чаще встречаются детские травмы, тревога и пищевая зависимость.

У мужчин же ожирение больше связано с реакцией кишечника на разные продукты. Они менее подвержены компульсивному перееданию и более чувствительны к сигналам насыщения.

Учёные подчеркнули, что ожирение является сложным явлением, которое зависит от взаимодействия между кишечником и мозгом. Они рекомендовали учитывать различия между полами при разработке стратегий профилактики и лечения ожирения.