У мужчин и женщин разные причины ожирения: учёные доказали

18:36, 09 апреля 2023
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У мужчин и женщин разные причины ожирения: учёные доказалиТак, у женщин проблема во многом связана с психическим состоянием
Американские учёные обнаружили, что у женщин и мужчин различаются факторы, влияющие на ожирение.
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Для исследования учёные опросили и обследовали почти 200 человек с разным индексом массы тела. Они выяснили, что у женщин с ожирением чаще встречаются детские травмы, тревога и пищевая зависимость.
У мужчин же ожирение больше связано с реакцией кишечника на разные продукты. Они менее подвержены компульсивному перееданию и более чувствительны к сигналам насыщения.
Учёные подчеркнули, что ожирение является сложным явлением, которое зависит от взаимодействия между кишечником и мозгом. Они рекомендовали учитывать различия между полами при разработке стратегий профилактики и лечения ожирения.