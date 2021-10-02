У мужчины в животе обнаружили килограмм шурупов и гвоздей

Он глотал это всё, чтобы справиться с отказом от алкоголя

Врачи из Литвы рассказали о необычном случае из своей практики: они обнаружили более килограмма гвоздей и шурупов в животе человека. Он начал глотать металлические предметы после отказа от алкоголя.