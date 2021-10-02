У мужчины в животе обнаружили килограмм шурупов и гвоздей

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У мужчины в животе обнаружили килограмм шурупов и гвоздейОн глотал это всё, чтобы справиться с отказом от алкоголя
Врачи из Литвы рассказали о необычном случае из своей практики: они обнаружили более килограмма гвоздей и шурупов в животе человека. Он начал глотать металлические предметы после отказа от алкоголя.
Мужчина был госпитализирован в больницу в портовом городе Клайпеда с сильными болями в животе. Рентген показал, что в его желудке есть куски металла — некоторые размером до 10 сантиметров. В ходе трёхчасовой операции с рентгеновским контролем врачи удалили все инородные тела, даже самые маленькие.
Доктора признались, что никогда не видели ничего подобного. Они добавил, что после операции пациент находится в стабильном состоянии. Как глотание металлическим предметов помогало ему справиться с отказом от алкоголя — неясно.