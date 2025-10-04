У NASA появится лунный вездеход с «супер-батареей»

Главная сложность — условия Луны: две недели экстремального холода до -173 °C, затем жара при солнечном свете. Чтобы выдержать такие перепады, батареи снабдят мощной теплоизоляцией и встроенными нагревателями. Они будут сделаны на основе современных литий-ионных элементов GM с катодами NCMA, применяемых и в электромобилях на Земле.

Каждое соединение будет проверяться с помощью лазерной сварки и термографии, чтобы исключить дефекты. Даже при выходе части ячеек из строя батарея продолжит работать.

Сам вездеход получит четыре электромотора и сможет выполнять «крабовый ход», как и разворачиваться на месте. Управлять им можно будет в скафандре, но чаще он будет ездить автономно или под контролем операторов с Земли.

NASA планирует выбрать окончательный вариант LTV уже в этом году. Его использование запланировано в миссии Artemis V, намеченной после 2030 года.