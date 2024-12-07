У NASA вновь не выйдет отправить людей к Луне в назначенный срок

Опубликовано 07 декабря 2024, 22:301 мин.
У NASA вновь не выйдет отправить людей к Луне в назначенный срокОчередной перенос
NASA отложило миссии Artemis по возвращению людей на Луну. Миссия Artemis II, которая отправит астронавтов на лунную орбиту, теперь запланирована на апрель 2026 года, полет отложили с сентября 2025 года. Миссия Artemis III, целью которой будет высадка астронавтов в районе южного полюса Луны, теперь запланирована на середину 2027 года.
Миссия Artemis II отправит на орбиту вокруг Луны четырех астронавтов, в том числе Кристину Кох, Рида Уайзмана, Виктора Гловера и канадца Джереми Хансена. В этой миссии будет использоваться ракета-носитель Space Launch System и капсула Orion, посадка не предусматривается. Она последует за миссией Artemis I, которая полетела туда же без экипажа, тоже после многочисленных задержек.
Задержки обеих миссий связаны с техническими проблемами, в том числе с теплозащитным экраном капсулы Orion. Расследование выявило неожиданное повреждение теплозащитного экрана во время полета Artemis I, что заставило внести коррективы в будущие миссии.